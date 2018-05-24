Черное море пополнится рыбой

Специальная эколого-просветительская акция для детей пройдет сразу в нескольких городах Кубани – Сочи, Геленджике и Анапе. Основной целью мероприятия, организованного сетью семейных отелей Alean Family Resort Collection при поддержке Международного экологического фонда «Чистые моря», станет воспитание экологической культуры подрастающего поколения. Юные отдыхающие легко и играючи будут изучать историю и экологию Черного моря, собирать морские сокровища и мастерить сокровища земные. А главное - выпускать в реки, которые впадают в Чёрное море мальков самого настоящего черноморского лосося и русского осетра

- Таким образом мы хотим показать, что каждый, при желании, может стать экологом - защитником и хранителем родного всем с детства Черного моря. Хотим показать, что море у российских берегов такое же прекрасное, а может быть даже и лучше, чем у берегов наших соседей, - рассказали организаторы экологической акции.

В рамках акции ребятам предстоит пройти квест и ответить на вопросы, связанные с историей и экологией Черного моря. Необычная игра была разработана настоящим путешественником и мореплавателем, кандидатом географических наук Анной Ашмаровой. Вместе с ней ребята совершат виртуальное путешествие по морю, причём с погружением в его глубины. Они узнают, от чего страдают морские обитатели, а чему радуются, чем обедает краб, какой распорядок дня в «детском саду» для рыбок и многое другое. Эколого-просветительская акция «Выпусти рыбку» состоится в Сочи – 4 июня, в Геленджике – 6 июня, в Анапе – 8 июня.

Ирина СИЗОВА