Анапский торговый центр «Радуга» временно не работает

В Анапе судебные приставы приостановили работу торгового центра «Радуга». Исполнительное производство возбуждено на основании решения Анапского городского суда Краснодарского края по иску межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к председателю потребительского кооператива по обслуживанию ТЦ «Радуга». Суть иска заключалась в признании бездействия, выразившего в непринятии мер по обеспечению требований пожарной безопасности, и в обязании устранить допущенные нарушения.

Поскольку документы данной категории подлежат немедленному исполнению, судебный пристав-исполнитель Анапского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю Михаил Поляков оперативно выехал по указанному в решении суда адресу. 21 мая двери торгового центра «Радуга», расположенного по ул. Красноармейской, 13 города-курорта Анапы закрылись до рассмотрения дела в суде по существу.

Решение о возобновлении работы торгового центра будет принято лишь после устранения нарушений пожарной безопасности.

Напомним, несколько дней назад похожая ситуация произошла с концертным залом Arena Hall, расположенным в Центральном округе г. Краснодара. Его двери также были опечатаны по решению суда из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Оперативность и бескомпромиссность в рамках подобных исполнительных производств обусловлена их безоговорочной общественной важностью.