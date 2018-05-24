В МАПП «Адлер» пограничники обнаружили штык-нож от автомата «Калашникова», спрятанный в запасном колесе японского автомобиля

Холодное колющее оружие было выявлено в ходе осмотра автомобиля, прибывшего из сопредельной республики. 25-летний водитель признался, что штык-нож принадлежит ему. Однако подтвердить этот факт, а также предъявить какие-либо документы, дающие право на перевозку данного груза, молодой человек не смог.

Машина была выведена из транспортного потока. Пограничники совместно с сотрудниками Сочинской таможни провели досмотр, но других предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, не выявили.

Для проведения экспертизы находка была передана сотрудникам таможенного поста.