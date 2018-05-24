〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Залоговое имущество обнаружено

Четверг, 24 мая 2018 15:29
Оцените материал
(0 голосов)
В Каневской районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю поступил исполнительный документ об обращении взыскания на имущество должника, находящееся в залоге у кредитной организации. Но прежде, чем выполнить требования документа, судебным приставам пришлось провести объемную работу, так как должник не спешил сообщать о  местонахождении имущества.
Местный житель, взяв кредит под залог автотранспортного средства, оказался несостоятельным плательщиком. Будучи заинтересованным в возврате денежных средств кредитор – банк «Первомайский» - обратил взыскание на залоговое имущество – автомобиль ГАЗ 3221. Но авто по месту регистрации должника не оказалось.
Судебному приставу-исполнителю пришлось применить полный комплекс мер, направленных на розыск имущества должника. В конечном итоге, результат был достигнут – работник Службы получил информацию о местонахождении автомобиля. Вместе с представителем организации-кредитора судебные приставы прибыли на место проведения исполнительных действий и осуществили арест транспортного средства.
Прочитано 62 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В МАПП «Адлер» пограничники обнаружили штык-нож от автомата «Калашникова», спрятанный в запасном колесе японского автомобиля Региональное отделение ОНФ считает необходимым усилить контроль за реализацией «мусорной реформы» в Краснодарском крае »
Наверх