Залоговое имущество обнаружено

В Каневской районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю поступил исполнительный документ об обращении взыскания на имущество должника, находящееся в залоге у кредитной организации. Но прежде, чем выполнить требования документа, судебным приставам пришлось провести объемную работу, так как должник не спешил сообщать о местонахождении имущества.

Местный житель, взяв кредит под залог автотранспортного средства, оказался несостоятельным плательщиком. Будучи заинтересованным в возврате денежных средств кредитор – банк «Первомайский» - обратил взыскание на залоговое имущество – автомобиль ГАЗ 3221. Но авто по месту регистрации должника не оказалось.

Судебному приставу-исполнителю пришлось применить полный комплекс мер, направленных на розыск имущества должника. В конечном итоге, результат был достигнут – работник Службы получил информацию о местонахождении автомобиля. Вместе с представителем организации-кредитора судебные приставы прибыли на место проведения исполнительных действий и осуществили арест транспортного средства.