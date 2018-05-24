Региональное отделение ОНФ считает необходимым усилить контроль за реализацией «мусорной реформы» в Краснодарском крае

Эти и другие темы были подняты на «круглом столе», организованном Общероссийским народным фронтом совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Сегодня количество мусоросортировочных и перерабатывающих заводов в Краснодарском крае не покрывает наших возросших потребностей. Кубань активно развивается, что создает дополнительные объемы отходов - эти факторы побудили активистов региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» собрать экспертов в области экологии и мусоропереработки и выработать стратегию решения основных проблем. Проблема с ТКО в регионе стоит по-прежнему остро, что может привести к экологической катастрофе. Важно, что Краснодарский край уже вошел в десятку регионов России, на территории которых одобрена и запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, и уже год работает региональный оператор.

- «В 2017 году в нашем регионе произвели 12 млн. куб. метров отходов. На сегодняшний день на территории Краснодарского края существует 177 свалок на площади 705 га, притом лицензированы только 17 свалок, а 13 из которых включены в государственный реестр объектов размещения отходов. На начало 2017 года было 203 свалки, но в течении года, при поддержке Народного фронта было ликвидировано 26 общей площадью 57 га. В Территориальную схему обращения с отходами включено 74 свалки, 14 из которых на сегодняшний день ликвидированы», - такие цифры привел начальник отдела экологического надзора управления Росприроднадзора Евгений Порфирьев.

По словам представителя краевого министерства ТЭК и ЖКХ Евгении Дудко, полномочия по регулированию обращения с ТКО переданы им только в 2016 году и специалисты до сих пор корректируют нормативную базу, дорабатывают территориальную схему, проводят конкурсный отбор региональных операторов в районах.

Но далеко не во всех районах состоялись торги, - попросту не нашлось желающих заключить контакты из-за завышенных требований заказчика, им непонятны условия договора. В ходе диалога большинство представителей мусороуборочных компаний высказали свое недовольство несовершенством территориальной схемы, заявленными завышенными обязательствами для оператора, им совершенно не выгодно подавать заявки на участие в конкурсном отборе.

А в уже действующем на протяжении года г. Краснодаре региональном операторе по обращению с ТБО в своей вины не видят, но директор АО «Мусороуборочная компания» Валерий Облогин признается, что проблема с мусором в городе действительно существует: - «На сегодняшний день есть проблема с определенным количеством не вывезенного мусора, нужно разбираться с его происхождением. Тот мусор, за который отвечает региональный оператор - это твердые коммунальные отходы, к которому не относятся отходы строительные, ветки, шины, а их наличие приводит к конфликтным ситуациям»

- «Лицензированных полигонов недостаточно, будущее за новыми технологиями в переработке и сортировке мусора, нужно строить специализированные заводы, только тогда на территории края ситуация улучшится. Перед Олимпиадой в Сочи закрыли все мусорные полигоны, соответственно весь мусор из Сочи везется в другие муниципалитеты. В результате этого мусорные полигоны вплоть до границ с Ростовского областью заполнены сочинским мусором», - отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Дмитрий Ковтуненко.

Более двух часов специалисты обсуждали насущные проблемы, по итогам чего было принято решение подготовить общественные предложения руководству Краснодарского края, способные улучшить экологическую ситуацию в регионе.