«Магнит» и Samsung Electronics и объявляют о сотрудничестве в области цифровой трансформации и технологий для ритейла

Компания Samsung Electronics и розничная сеть «Магнит» заключили соглашение о намерениях сотрудничать в области цифровой трансформации. Стороны будут развивать партнерство в сфере разработки инновационных технологий для ритейла. Соглашение подписано в рамках «Петербургского Международного Экономического Форума - 2018» между вице-президентом Samsung Electronics Rus Company Сынг Сик Чой и генеральным директором розничной сети «Магнит» Хачатуром Помбухчаном. Оно вступает в силу со дня подписания и действует без ограничения сроков.

Сотрудничество сторон будет направлено на создание совместных проектов в области цифровой трансформации бизнеса, которое подразумевает работу в следующих направлениях: предоставление мобильных устройств и специализированных решений Samsung и их адаптация к требованиям ритейлера; взаимодействие в рамках разработки инновационных технологий для розничной торговли, реализации совместных образовательных инициатив и проектов по таким направлениям, как Интернет вещей, «Умный ритейл» и биометрические технологии.

— «Магнит» работает над созданием лучшего предложения для своих покупателей. ITтехнологии являются драйвером развития, дают большие возможности для актуализации сервиса в соответствии с пожеланиями клиентов. Сотрудничество позволит нам информировать партнеров о важных бизнес-задачах и получать доступ к новым технологиям и инструментам для их решения, — отметил генеральный директор розничной сети «Магнит»

Хачатур Помбухчан. — Мы благодарим руководство «Магнита» за высокий уровень доверия и намерены приложить все усилия для повышения эффективности бизнес-процессов компании за счет наших технологий. Мы уверены в том, что проект сотрудничества с одной из ведущих

компаний розничной торговли, магазины которой ежегодно посещают миллиарды покупателей, позволит нам задать новый уровень технологического развития всей отрасли, — комментирует вице-президент Samsung Electronics Rus Company Сынг Сик Чой.