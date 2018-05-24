РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменил задвижки и вантузы на водопроводных сетях

Ремонтно-эксплуатационное управление «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» продолжает готовить свои объекты к летнему сезону, следуя плану организационно-технических мероприятий на 2018 год. Один из пунктов этого плана - замена и ревизия запорной арматуры и вантузов, которые всегда должны находиться в исправном состоянии.

«Часть рабочей арматуры на сетях безнадежно устарела. Некоторые задвижки и вантузы были установлены десятки лет назад и сегодня нуждаются в замене. От надежной работы этих технических устройств в значительной степени зависит надежность работы всей транспортной системы водоснабжения», - отметил Евгений Савранский, заместитель начальника РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Запорно-регулирующая арматура служит для изменения напора воды в системе, вплоть до полного отключения участков сети для осмотра и ремонта. С помощью вантузов автоматически удаляется воздух, который скапливается в трубопроводах. Тем самым избавляя систему от множества проблем, таких как уменьшение пропускной способности труб, появление воздушных пробок, препятствующих нормальному движению воды, возникновение гидроударов, ведущих к износу и разрушению трубопроводов и оборудования. Не случайно вантузы относятся к предохранительной арматуре.

Специалистами РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» были произведены работы по замене задвижек на артезианских скважинах №11 – три шт. диаметром 400 мм и №9 – пять шт. диаметром 50, 100 и 200 мм. Еще пять задвижек заменили на магистральных водоводах МВ-3 и В-1-3 диаметром 50, 100, 150 и 200 мм. Также выполнены работы по замене вантузов на магистральных водоводах МВ-1 Д-100 мм, В-1-2 две шт. Д-50 мм, В-1 четыре шт. Д-50 мм и шесть шт. на МВ-3 Д-50 мм. Всего заменено 13 единиц предохранительной и 13 единиц запорной арматуры.

Проводимый планово-предупредительный ремонт позволяет производить экстренные отключения холодного водоснабжения в любое время года. При возникновении аварийной ситуации на сетях при исправной запорной арматуре можно обходиться менее масштабными отключениями и закрывать только аварийный участок неисправной магистрали. Проведенные работы направлены на повышение надежности водоснабжения и управляемости процессом.

В настоящее время вся запорная и предохранительная арматура введена в эксплуатацию, все работы прошли успешно.