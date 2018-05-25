Старт продаж билетов в VIP-ложи на Гран-при России «Формулы-1» объявили организаторы. Сочинский этап «королевских гонок» пройдет в нашей стране в пятый раз с 28 по 30 сентября.

- В этом году VIP-ложи будут разделены на три категории. Стоимость билетов в ложи Premium составит 39 200 рублей, Rosgonki club - 127 200 рублей и Deluxe - 95 200 рублей, - отметили орагнизаторы.

В прошлом году стоимость билетов в ложи «Сочи-Автодрома» колебалась от 44200 до 145 800 рублей. Увидеть «королевские гонки» с основных трибун можно будет гораздо дешевле. В период ранних продаж, который продлится до 5 июня, цены на билеты будут снижены на 20-39 процентов в сравнении с предыдущим годом. Скидка для детей от 3 до 12 лет составит 50 процентов на любую трибуну. Минимальная стоимость билетов для болельщиков «Формулы-1» в этом году установлена на уровне 3 990 рублей. Стоимость билетов на предстоящий уикенд Гран-при России с размещением на главной трибуне «Сочи Автодрома» составит от 11 990 до 16 990 рублей.

Ирина СИЗОВА