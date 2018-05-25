В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту травмирования током высокого напряжения несовершеннолетней девочки

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования током высокого напряжения девочки, 2006 года рождения, учащаяся 5 «в» класса на 128 км Северо-Кавказской железной дороги.

По предварительным данным, 24 мая 2018 года, примерно в 18 часов, на 128 км станции Пашковская, расположенной в черте города Краснодара, девочка забрался на вагон поезда для того чтобы сделать «селфи». Подойдя близко к линии контактной сети ее ударило электрическим током. Школьница доставлена в ожоговое отделение Краснодарской краевой больницы. Она получил 90 процента ожогов тела.

В настоящее время следователями, совместно с сотрудниками Крансодарского ЛУ МВД России на транспорте проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан