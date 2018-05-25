Россия провела успешные испытания C-500

Российские военные провели успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По данным телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности свыше 480 км. Это, по оценке источников, более чем на 80 км превышает дальность любых известных испытаний, которые когда-либо проводились в прошлом.



Отмечается, что, по утверждениям представителей России, данная система рассчитана на перехват гиперзвуковых ракет, беспилотников и авиации. Также она способна перехватить самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35. Согласно данным телеканала, С-500 способна уничтожать летающие объекты на высоте до 100 км.