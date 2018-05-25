Путин рассказал об условии признания Россией выводов следствия по MH17

Россия признает итоги расследования по малайзийскому Boeing в Донбассе, если сама будет принимать в нем полноценное участие. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил президент Владимир Путин.

Сейчас расследование гибели Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украине ведет Объединенная следственная группа (JIT), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Утром в четверг, 24 мая, JIT сообщила, что пассажирский самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», оказавшимся в руках ополченцев.

Путин, отвечая на вопрос, заметил, что с решением следователей детально не знаком. «Вы знаете, мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями решения комиссии не знаком», — сказал президент, отметив, что «сразу может сказать» об отношении России к этому делу.