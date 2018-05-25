Губернатор Кубани обсудил с главой «Автодора» строительство дорог в регионе

Кондратьев рассказал, что на Кубани нужно не только ремонтировать уже существующие дороги, но и строить новые. В первую очередь это должно коснуться западного обхода Краснодара, которых планируют запустить через два года и альтернативная дорога к побережью Черного моря Краснодар — Абинск — Кабардинка. Эта скоростная магистраль нужна для того, чтобы избавить от пробок автомобили, двигающиеся в направлении Новороссийска. Губернатор отметил, что новая дорога очень важна.

«Активность порта сегодня высока, туда постоянно идет грузовой транспорт, жители стоят в многочасовых пробках. Новая дорога крайне важна, она позволит развести потоки грузового и легкового транспорта», — заключил Кондратьев.

Кельбах, в свою очередь обещал сделать все возможное, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне. Возможность такого строительства учтена в Транспортной стратегии до 2030 года.