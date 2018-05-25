〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Путин и Макрон обсудили совместную борьбу с киберпреступностью и ситуацию с Ираном

Пятница, 25 мая 2018 09:02
Оцените материал
(1 Голосовать)

«Мы говорили о совместной работе в киберпространстве, имея в виду соблюдение общепризнанных норм международного права, взаимных интересов и прежде всего борьбы с преступностью», — сказал Путин на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции.

Кроме того, по его словам, на переговорах стороны обсудили ситуацию вокруг выхода США из иранской ядерной сделки.
«Мы обменялись мнениями по ситуации, сложившейся в результате односторонних действий по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе», — заявил Путин.

Прочитано 29 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Губернатор Кубани обсудил с главой «Автодора» строительство дорог в регионе Застройщик краснодарских и ростовских ЖК получил 7 лет колонии »
Наверх