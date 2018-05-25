Путин и Макрон обсудили совместную борьбу с киберпреступностью и ситуацию с Ираном

«Мы говорили о совместной работе в киберпространстве, имея в виду соблюдение общепризнанных норм международного права, взаимных интересов и прежде всего борьбы с преступностью», — сказал Путин на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции.

Кроме того, по его словам, на переговорах стороны обсудили ситуацию вокруг выхода США из иранской ядерной сделки.

«Мы обменялись мнениями по ситуации, сложившейся в результате односторонних действий по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе», — заявил Путин.