Застройщик краснодарских и ростовских ЖК получил 7 лет колонии

24 мая Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал виновным гендиректора фирмы ООО «Донской альянс» виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он обязал Исраеляна выплатить компенсацию ряду пострадавших дольщиков.

Известно, что из-за действий мошенников краснодарские дольщики потеряли более 116 миллионов рублей.

Дольщики ростовского ЖК «Европейский» категорически не согласны с приговором и считают его слишком мягким. Они готовят апелляционную жалобу.

Предварительное следствие по делу об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, в которую входили восемь учредителей и руководителей строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Новер», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», ООО «Донской альянс», ООО «Виктория», ООО «Рассветстройинвест», велось в ростовской полиции. Фигуранты дела причастны к различным эпизодам мошенничества — они похитили денежные средства, принадлежащие 1,5 тыс. дольщикам многоквартирных домов ЖК «Европейский» (Ростов-на-Дону), ЖК «Южный» и «Валентина» (Краснодар) на общую сумму около 3 млрд руб.