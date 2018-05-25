В Геленджике построят морской пассажирский порт

Администрация Краснодарского края 24 мая на ПМЭФ подписала ряд соглашений для развития туристической активности региона.

В городе-курорте построят «Комплекс береговой структуры в морском порту Геленджик» и многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик марина».

В рамках проекта возведут апартаменты, гостиницу, акватермальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, яхтенную гавань и морской пассажирский порт. Реализовать проект планируется в 2018—2022 году. Объем инвестиций составит около 12,5 млрд рублей. В ходе реализации планируют создать около 350 новых рабочих мест.