За браконьерство в Азовском море двоих жителей прибрежного района Кубани привлекут к уголовной ответственности

В период запрета на добычу водных биологических ресурсов в Ейском лимане, установленного региональными правилами рыболовства, кубанцы нанесли ущерб морским биологическим ресурсам почти на 20 тысяч рублей.

В конце марта текущего года рыбаки поздней ночью установили в районе Ейского экспериментального хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы четыре лессовые сети общей длиной 200 метров и добыли таким незаконным способом более 550 особей нерестящейся рыбы. Пограничники задержали мужчин на берегу.

В отношении обоих нарушителей экологического спокойствия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Данная статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.