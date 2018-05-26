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СЮЖЕТ ДНЯ

За браконьерство в Азовском море двоих жителей прибрежного района Кубани привлекут к уголовной ответственности

Суббота, 26 мая 2018 05:55
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В период запрета на добычу водных биологических ресурсов в Ейском лимане, установленного региональными правилами рыболовства, кубанцы нанесли ущерб морским биологическим ресурсам почти на 20 тысяч рублей.

В конце марта текущего года рыбаки поздней ночью установили в районе Ейского экспериментального хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы четыре лессовые сети общей длиной 200 метров и добыли таким незаконным способом более 550 особей нерестящейся рыбы. Пограничники задержали мужчин на берегу.

В отношении обоих нарушителей экологического спокойствия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Данная статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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