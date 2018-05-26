Сотрудники следственного управления приняли участие в мероприятиях, посвященных последнему школьному звонку в городе Усть-Лабинске

24 мая 2018 года заместитель руководителя следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара Артур Акопов и старший инспектор отдела кадров следственного управления СКР по краю Дмитрий Лещенко, а также руководитель территориального следственного отдела Алексей Воробьев приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию последнего школьного звонка, посетив общеобразовательную школу № 36 Усть-Лабинского района.

Такой визит был обусловлен результатами длительной и вместе с тем весьма плодотворной работы, проведенной в период 2017-2018 гг., которая была направлена на создание кадетских классов на территории Краснодарского края и осуществлена во исполнение указания Председателя СК России Бастрыкина А.И. в целях патриотического воспитания молодежи и расширения кадетского движения, действующего под патронатом Следственного комитета РФ.

Так, по результатам проведенной работы в данном направлении при содействии министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также администрации МО Усть-Лабинский район, учитывая важность и значимость для общественной жизни государства службы в силовых структурах, между МБОУ СОШ № 36 г. Усть-Лабинска Усть-Лабинского района Краснодарского края и органами СК России заключено соглашение о сотрудничестве, в указанной общеобразовательной школе запланировано открытие профильного кадетского 10-го класса, реализующего дополнительную общеразвивающую образовательную программу, направленную на подготовку несовершеннолетних граждан к государственной службе в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации. Такой кадетский класс под патронатом СК России начнет свою работу уже в сентябре 2018 года.

Сотрудниками следственного управления СКР по краю принято участие в торжественной линейке, родительском собрании и классном часе. Последние выступили с поздравительной речью, пообщались с учениками и их родителями, а также преподнесли взятой под патронат школе подарок в виде современной компьютерной техники.

Также хочется обратить внимание на то, что во всем Краснодарском крае это единственная школа и, соответственно, единственный район края, где реализована программа кадетского корпуса под патронатом СК России.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю