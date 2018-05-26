〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Крымском районе

Суббота, 26 мая 2018 06:00
Оцените материал
(0 голосов)

Во вторник, 29 мая 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Крымском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Крымскому району по адресу: г. Крымск, ул. Д. Бедного, 16.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Крымскому району или по телефону 8 (861-31) 2-15-08.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Прочитано 68 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Сотрудники следственного управления приняли участие в мероприятиях, посвященных последнему школьному звонку в городе Усть-Лабинске В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя края, который подозревается в мелком взяточничестве »
Наверх