Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Крымском районе

Во вторник, 29 мая 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Крымском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Крымскому району по адресу: г. Крымск, ул. Д. Бедного, 16.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Крымскому району или по телефону 8 (861-31) 2-15-08.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.