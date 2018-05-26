В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя края, который подозревается в мелком взяточничестве

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, 29 апреля 2018 года на перроне железнодорожного вокзала станции Кавказская, расположенного в городе Кропоткин Краснодарского края, сотрудниками полиции был задержан мужчина по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Кавказская. Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил и лично передал одному из сотрудников полиции взятку в сумме 5 тысяч рублей. Правоохранитель от взятки отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.