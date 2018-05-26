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Асфальтированные тротуары в Саратовском сельском округе появятся благодаря поддержке депутата ЗСК

Суббота, 26 мая 2018 06:30
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Асфальтированное полотно полутораметровой ширины с бордюрами скоро появится на пути к сельской амбулатории, на детском садике, спортивной площадке, и на тропинке в парке. Всего планируется обустроить порядка 700 метров пешеходных дорожек. Средства на благоустройство территории были выделены Законодательным Собранием Краснодарского края благодаря поддержке депутата Сергея Орленко.

Для станицы это уже не первый проект, который реализуется при содействии краевого парламента. Напомним, в начале марта этого года в Саратовской был запущен газопровод, который позволил жителям четырех улиц провести голубое топливо в свои дома. Объект стоимостью 1,87 млн. рублей был построен при активном содействии жителей, краевой, местной администраций и депутатов ЗСК.

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