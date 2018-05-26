«Пересидеть» не получилось

Агрессивное поведение не пошло на пользу должнику из Армавира.

Индивидуальный предприниматель накопил задолженностей на общую сумму 616 тысяч рублей. Эта цифра сложилась из неуплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, налогов и сборов, задолженностей по кредитным платежам и даже по арендной плате (более 100 тысяч рублей гражданин задолжал местной администрации за аренду помещения).

В рамках сводного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель Армавирского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю Оксана Арутюнян реализовала весь комплекс предусмотренных законом мер в отношении должника. Было установлено, что в собственности у неплательщика имеется внедорожник.

22 мая Mitsubishi Outlander был обнаружен на одной из стоянок. Около 17 часов судебный пристав Оксана Арутюнян совместно с судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов прибыла на стоянку. Хозяина автомобиля долго ждать не пришлось, да вот только встреча с судебными приставами у него как-то сразу не задалась. По всей видимости, должник решил продемонстрировать свою безответственность в полной мере и без прикрас. Он сел в автомобиль и заперся изнутри.

После безуспешных переговоров на место был вызван эвакуатор, но ситуацию это не изменило – нельзя эвакуировать автомобиль с сидящим внутри человеком.

Далее события и вовсе стали напоминать комедию абсурда. Прямо из салона своего внедорожника неплательщик вызвал полицию (!) и попытался пожаловаться прибывшему патрульному экипажу на то, что приставы не дают ему уехать домой без законных оснований.

Не найдя поддержки, гражданин заявил, что утратил способность ходить, так как у него внезапно разболелась спина. Судебные приставы вызвали Скорую помощь. При виде врачей неплательщик внезапно излечился и отказался от предложенной медицинской помощи.

Правда, как оказалось, медики прибыли не зря. Атмосфера накалялась, и в какой-то момент должник совершил наезд на представителя взыскателя. К счастью, Скорая помощь еще оставалась на месте происшествия. Врачи оказали пострадавшему помощь. И заодно вызвали экипаж ДПС.

Инспекторы ДПС составили в отношении должника административный протокол по факту совершенного ДТП, а судебный пристав-исполнитель составила протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Последними гостями в этот неспокойный вечер стали сотрудники МЧС. Действуя строго в рамках российского законодательства, все представители государственных органов вели себя максимально корректно по отношению к должнику. Уже ближе к ночи на месте остались лишь судебные приставы. Гражданин так и сидел в своём автомобиле, рассчитывая непонятно на что.

Театр абсурда продолжался до утра и закончился так же внезапно, как и начался. Около 4 часов на место проведения исполнительных действий приехал автомобиль. Должник спешно пересел в прибывшую машину и умчался прочь, напоследок заперев свой внедорожник. После этого Mitsubishi Outlander был спокойно погружен на эвакуатор и увезен на спецстоянку.

В настоящий момент автомобиль передан на ответственное хранение в специализированную организацию. После подготовки соответствующего пакета документов он отправится на принудительную реализацию. С учетом того, что цены на указанный внедорожник начинаются от 1 миллиона 200 тысяч рублей, можно не сомневаться, что вырученных средств хватит на погашение задолженности в полном объеме.

Что же касается агрессивного должника, то благодаря своему безответственному поведению он не только приобрел статус пешехода, но и получил два административных протокола в рекордно короткие сроки.