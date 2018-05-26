«Шутстрику» придется действовать шустрее

Судебные приставы-исполнители Лабинского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю в рамках взыскания крупной задолженности обратили взыскание на имущество организации-должника, находящееся в залоге у кредитной организации. Их действия проводились в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности на сумму 3 миллиона 770 тысяч 211 рублей.

По окончании исполнительных действий имущество ООО «Шустрик» - здания мастерской, гаража, склада из двух помещений и право аренды участка, общей площадью 2697 кв.м., находящиеся в залоге у АО «Россельхозбанк», – оказались под арестом.

В настоящее время недвижимое имущество находится на ответственном хранении. Его дальнейшая судьба проста: либо организация-должник изыщет возможность погасить задолженность в полном объеме, либо имущество отойдет в пользу банка.