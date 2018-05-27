Скончался кубанский писатель Леонид Пасенюк

Леонид Михайлович Пасенюк был старейшиной литературного цеха кубанских писателей. Он прожил долгую и непростую жизнь. Оказался на войне пятнадцатилетним мальчишкой, служил сапером, получил тяжелую контузию под Сталинградом, а после Победы стал писателем.

Он был не только прозаиком, историком, фотографом, но и неутомимым путешественником, вдоль и поперек исходил Командоры, остров Беринга, написал более 30 книг, издал несколько прекрасных фотоальбомов. Коллеги знали его как очень порядочного, честного, интеллигентного, тонкого, высоконравственного человека.

В последние годы он тяжело болел, но находил время и силы на общение с читателями, единомышленниками.