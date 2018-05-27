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Скончался кубанский писатель Леонид Пасенюк

Воскресенье, 27 мая 2018 10:18
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Леонид Михайлович Пасенюк был старейшиной литературного цеха кубанских писателей. Он прожил долгую и непростую жизнь. Оказался на войне пятнадцатилетним мальчишкой, служил сапером, получил тяжелую контузию под Сталинградом, а после Победы стал писателем.

Он был не только прозаиком, историком, фотографом, но и неутомимым путешественником, вдоль и поперек исходил Командоры, остров Беринга, написал более 30 книг, издал несколько прекрасных фотоальбомов. Коллеги знали его как очень порядочного, честного, интеллигентного, тонкого, высоконравственного человека.

В последние годы он тяжело болел, но находил время и силы на общение с читателями, единомышленниками.

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