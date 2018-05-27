В Крым от аэропорта Анапы по «единому» билету

С 1 июня добраться в Крым можно будет от анапского аэровокзала. В связи с открытием Крымского моста время поездки из аэропорта до Керчи составит около двух часов.

Электронный билет на автобус можно приобрести одновременно с билетом на самолет в авиакассах и на порталах покупки авиабилетов, а также по прилету в Анапу в зале получения багажа аэровокзального комплекса при предъявлении авиабилета.

Стоимость «единого» билета на автобус из аэропорта Анапы в Керчь составляет 600 рублей, в Феодосию — 800 рублей, Судак — 900 рублей, Симферополь — 1000 рублей, в Евпаторию, Севастополь и Ялту — 1200 рублей, сообщает пресс-служба АНО «ЕТД».