Парк имени 300-летия полиции России

Он появился на территории университета МВД РФ. Преподавателей и курсантов вуза поздравил мэр Евгений Первышов.

«От имени всех жителей города поздравляю вас 300-летием российской полиции. И с официальным открытием этой зеленой зоны. Мы гордимся выпускниками вашего университета. В том, что Краснодар является одним из самых безопасных городов страны — ваша большая заслуга. Открытие парка имени 300-летия полиции России — ваш вклад еще и в развитие зеленых зон, чтобы Краснодар становился удобнее и комфортнее для горожан», — сказал глава города.

Площадь парка составляет 18 га. Всего высадили более 10 тыс. деревьев и кустарников. На территории установили детские городки, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольный стадион, комплекс сооружений для занятий силовой эстафетой. Парк могут посетить все желающие. Он открыт каждый день с 9:00 до 21:00.