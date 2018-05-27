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СЮЖЕТ ДНЯ

Прямая линия с Путиным состоится 7 июня‍

Воскресенье, 27 мая 2018 10:27
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Программа начнётся в 12:00 по московскому времени. Её покажут в эфире Первого канала, телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Президент России Владимир Путин 7 июня ответит на вопросы граждан в рамках прямой линии. Об этом говорится на сайте Кремля.

— Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, — сообщила пресс-служба Кремля.

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