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СЮЖЕТ ДНЯ

Первый велопробег в Горячем Ключе прошел на минувших выходных

Понедельник, 28 мая 2018 07:24
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В воскресенье курорт присоединился ко Всероссийской акции велопарадов.

В 11 часов на Центральной городской площади собрались любители активного отдыха и поклонники здорового образа жизни. Отсюда был дан старт первому велопараду в Горячем Ключе, который объединил многих жителей и гостей курорта. Участники проехали по городским улицам до ГИБДД и обратно. Длина маршрута составила 10 километров.

Единые дни велопарадов проводятся в нашей стране с 2015-го. Прошлом году к акции присоединились более 70 городов России. Теперь Горячий Ключ – тоже в их числе. Вместе с тем, как отметили организаторы акции – молодежный отдела города – массовые велопробеги на курорте планируется проводить несколько раз в год.

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