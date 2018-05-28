В порту Сочи теплоход «Дагомыс» едва не врезался в катер‍

Трехпалубный прогулочный теплоход “Дагомыс” в порту Сочи едва не столкнулся с катером “Эльбрус”. Видеозапись ицидента попала на видео, снятое очевидцами.

На записи видно, что огромный теплоход с пассажирами стал двигаться назад и вплотную приблизился к другому судну. В этот момент мужчины, находившиеся на катере, попытались руками остановить многотонную машину, но она уже замедлила ход, сообщают “Вести.Сочи”.

Небольшой контакт между судами все же был, после чего “Дагомыс” отошел вперед. Пострадавших в результате происшествия нет.