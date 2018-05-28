В общеобразовательной школе Белореческой воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю прозвучал последний звонок

В Белореченской воспитательной колонии при поддержке администрации Краснодарского края состоялся «День семьи», приуроченный к окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе для несовершеннолетних осужденных.

Праздник прощания со школой - долгожданное и значимое событие для учителей и учеников. Для поздравления педагогического коллектива Белореченской ВК во главе с директором Оксаной Шаповаловой и их воспитанников в колонию приехали близкие родственники подростков и представители общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю.

На торжественной школьной линейке с напутственными словами к выпускникам обратились начальник Белореченской ВК Валерий Шандановин, председатель общественного совета при УФСИН Станислав Бабин, помощник начальника УФСИН по работе с верующими протоиерей Василий Плиска, член общественной палаты г. Краснодара Алексей Тодоренко, учителя и родители несовершеннолетних осужденных. Все выступавшие особо подчеркивали, что получение образования является важнейшим шагом на пути к адаптации к дальнейшей жизни на свободе и желали ребятам скорейшего возвращения в общество законопослушными гражданами.

Наиболее отличившихся учащихся наградили почетными грамотами за достижения в учебе, участие в предметных Олимпиадах и творческих конкурсах. Свои подарки выпускникам передали представители общественности.

В знак уважения и признательности за терпение, доброжелательность и профессионализм выпускники подготовили педагогам теплые слова благодарности и небольшой концерт – показали театрализованную сценку, танцевальный номер, спели песню и прочитали стихи.

Завершилось мероприятие родительским собранием, где были обсуждены вопросы подготовки к выпускным экзаменам, а затем подростки и их родственники пообщались в неформальной обстановке за совместным чаепитием. Одновременно все желающие смогли посетить открытую на время проведения мероприятия общественную приемную и обсудить накопившиеся вопросы с руководством воспитательной колонии, психологами, юристами и специалистами департаментов краевой администрации.