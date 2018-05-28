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Исправительные колонии Краснодарского края и Республики Адыгеи представили свою продукцию гостям и жителям Краснодара

Понедельник, 28 мая 2018 11:40
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Исправительные колонии Краснодарского края и Республики Адыгеи представили свою продукцию гостям и жителям Краснодара

Жители и гости Краснодара имели возможность ознакомиться и приобрести товары выпускаемые подразделениями уголовно-исправительной системы Кубани и Адыгеи.

В выходные дни у жителей и гостей краевой столицы Кубани была возможность ознакомиться с продукцией выпускаемой в учреждениях УИС соседних регионов на муниципальной специализированной выставке-ярмарке изделий декоративного и прикладного искусства "Краснодарский сувенир", проходящей в самом центре Краснодара на улице Красной.

На объединенной экспозиции продукции были представлены товары народного потребления, пользующиеся устойчивым спросом у покупателей: наборы садовой и туристической мебели, товары для отдыха и сувенирная продукция. Весь спектр выпускаемой продукции в учреждениях УИС Кубани и Адыгеи был можно было увидеть на банерах и в каталогах.

В целях популяризации продукции, выпускаемой учреждениями уголовно-исполнительной системы нашего региона, в УФСИН России по Краснодарскому краю также поступили заявки от УФСИН России по Астраханской области, УФСИН России по Республики Крым и городу Севастополю принять совместное участие в выставках-ярмарках.

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