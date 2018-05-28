В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавший в Курганской области мужчина

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения Жевлатова Владимира Сергеевича, 20.11.1989 г.р.

По данным следствия, 15 октября 2017 года в утреннее время Жевлатов уехал на пастбище вблизи села Стрельцы Петуховского района Курганской области. Однако домой мужчина не вернулся и до настоящего времени место его нахождения не установлено.

Приметы: на вид около 30 лет, рост средний (165 см), лицо смуглое, волосы темные короткие, телосложение среднее.

Особые приметы: на предплечье левой руки татуировка в виде листа, на голове шрамы.

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, кофту, спортивную шапку черного цвета с серой полосой, ватный комбинезон темно-синего цвета, ботинки коричневого цвета.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, следствие просит обращаться по телефонам: 8(35236)9-81-94, 8(35236)9-82-14.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю