В Динском районе руководитель предприятия подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЮГ Ойл», подозреваемого в полной невыплате заработной платы сотруднику организации свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, генеральный директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, в период с января по сентябрь 2016 года не выплачивал заработную плату охраннику организации. Между тем, у мужчины имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия. В результате задолженность по зарплате перед сотрудником составила 135 тысяч рублей.

В настоящее время изучается документация организации. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю