«Советский» номер должен появиться в знаменитой сочинской гостинице «Жемчужина

Один из самых известных отелей в олимпийской столице был создан в 1973 году по проекту архитектора Олега Горячего. Отель располагается прямо на приморской набережной, в уникальной парковой зоне с тропическими растениями. Для отдыха советских граждан в «Жемчужине» были предусмотрены не только собственный пляж, но и круглогодичный открытый бассейн. Пережив реконструкцию при подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года, сегодня отель превратился в современный 17 этажный комплекс, рассчитанный на 2000 номеров.

- Я — приверженец пути развития на основе его исторических традиций. В связи с этим у нас родилась идея — сделать ретрономер, - отметила генеральный директор отеля Светлана Ермилова.

Для этого по фотографиям советского периода в одном из номеров «Жемчужины» будет восстановлен интерьер, в том виде, в котором он существовал более 40 лет назад - с красными креслами, зелеными коврами, лампами и шторами того времени. Необычный номер станет своеобразным музейным объектом, остановиться в котором смогут все желающие.

Ирина СИЗОВА