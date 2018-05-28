Операция «Должник»

Совместная операция Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и Управления на Транспорте Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Южному Федеральному Округу «Должник» прошла на минувшей неделе. В рамках оперативно-профилактического мероприятия мобильные бригады судебных приставов присоединились к сотрудникам полиции, несущим службу в местах массового скопления граждан — на вокзалах и в аэропортах Краснодара и Сочи. В краевом центре в операции участвовали судебные приставы отделов по Центральному и Карасунскому округам.

Целевой категорией операции стали граждане, имеющие задолженности по административным штрафам, но в рамках проверок были выявлены и иные неплательщики. Среди почти 100 человек, вылетавших авиарейсами, должников не оказалось. Чего нельзя сказать о посетителях вокзалов. Здесь были выявлены не только неплательщики штрафов, но и безответственные родители. Несколько неплательщиков алиментов и даже один житель станицы Каневской, приговоренный судом к исправительным работам за безответственное отношение к своему родительскому долгу были остановлены сотрудниками правоохранительных органов для проверки документов.

С каждым конкретным неплательщиком разбирались отдельно. Информация о выявлении оперативно передавалась судебному приставу, на исполнении у которого находится производство, и лишь после полного и всестороннего рассмотрения ситуации принималось решение.

В целом, в рамках операции «Должник» было проверено более 200 граждан – жителей и гостей края.