Приставы расскажут о взыскании алиментов на «Дне открытых дверей»

Накануне Дня защиты детей во всех районных и городских отделах судебных приставов Краснодарского края пройдет «День открытых дверей», посвященный общению со взыскателями и должниками по алиментным платежам. Мероприятие состоится в четверг, 31 мая, в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям». Девиз акции: «Вместе восстановим детей в их правах!».

Граждан, желающих получить любую информацию, касающуюся порядка взыскания алиментов, будут ждать с 14 до 18 часов по адресам расположения отделов судебных приставов. На вопросы обратившихся в указанное время будут отвечать как судебные приставы-исполнители, так и руководство отделов – начальник и их заместители.