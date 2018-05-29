Новая канатная дорога будет построена на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Ее протяженность составит 2000 метров. Подъемник пройдет до отметки 2320 метров над уровнем моря, перепад высот - 661 метр. Канатка появится на Южном склоне хребта Аибга, который стал доступным для туристов два года назад. Сегодня это одно из самых популярных мест горного курорта «Роза Хутор». Зимой Южный склон предлагает катание по широким трассам в окружении пихтового леса, а летом доступ к таким популярным туристским маршрутам как «Парк водопадов».

- Мы сосредоточены на том, чтобы совершенствовать сервис и имеющуюся на курорте инфраструктуру, наша главная задача – обеспечить для туристов максимальный комфорт. Сегодня единственной «транспортной артерией» на Южном склоне является кресельная канатная дорога «Эдельвейс», к сожалению, это не позволяет избежать очередей на подъемник, в особенности в период пиковой загрузки. Появление новой канатной дороги сделает отдых туристов и гостей гораздо более удобным, - отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Новый подъемник производства компании Доппельмайeр станет 29-ым на горном комплексе. Десятиместная гондольная канатная дорога пройдет параллельно действующей кресельной. Ее пропускная способность составит 2400 человек в час. Проектирование новой канатной дороги курорта «Роза Хутор» начнется в июне. Ввод в эксплуатацию планируется к зимнему сезону 2019/2020 годов. В строительство новой канатной дороги будет инвестировано более одного миллиарда рублей.

Ирина СИЗОВА