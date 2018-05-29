Молодежь «Краснодар Водоканала» приняла участие в научно-практической конференции

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел III научно-практическую конференцию молодых специалистов. Конкурсную комиссию возглавил генеральный директор предприятия Дмитрий Павлюченко. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края А.Н. Киселев стал почетным гостем мероприятия.

На конференции было представлено более 20 докладов в секциях: «Производство и технологии, организация производственных процессов», «Экономика и финансы, коммерция, маркетинг», «Поддержка бизнеса». Большая часть из них посвящена оптимизации и повышению эффективности работы подразделений предприятия, внедрению современных инновационных и энергоэффективных технологий, снижению затрат с целью уменьшения нагрузки на тариф.

Участники предложили свои идеи по совершенствованию работы водопроводно-канализационного хозяйства столицы Кубани, направленные на модернизацию технологических процессов. Работы многих молодых специалистов были отмечены как актуальные для внедрения на предприятии в ближайшей перспективе.

«Ставшее уже традиционным мероприятие, дает молодым специалистам возможность представить свои идеи и обсудить их с руководителями подразделений, способствует профессиональному и личностному росту сотрудников, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - С каждым годом интерес у молодых специалистов к конференции растет, а представляемые работы становятся более качественными и масштабными. И это не может не радовать – технические ноу-хау, предложенные на подобных конференциях, внедряются в производство и успешно работают на повышение качества услуг предприятия».

Сегодня в ООО «Краснодар Водоканал» трудятся более 300 специалистов в возрасте до 35 лет. Все они имеют возможность заявить о себе, предложив свои идеи и предложения. Лучшие рационализаторские решения используются на предприятии для оптимизации производственных процессов.