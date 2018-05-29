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В Староминском районе мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского

Вторник, 29 мая 2018 10:47
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Ленинградским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый на основании постановления мирового судьи находился в розыске, как лицо, скрывшееся от суда. По версии следствия, 24 апреля 2018 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Староминскому району прибыл к дому мужчины с целью доставления последнего в отдел полиции. Не желая этого, правонарушитель попытался скрыться, однако был задержан. Оказывая сопротивление, злоумышленник применил насилие в отношении представителя власти и нанес удар ногой в область коленного сустава работнику полиции. В результате противоправных действий обвиняемого полицейскому были причинены повреждения в виде гемартроза и растяжений, квалифицирующие как причинившие средний вред здоровью.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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