В Артеке заработала внутренняя почта

Сегодня Международный детский центр «Артек» и Почта России начали реализацию совместной программы «Дверь синего цвета» по созданию в Артеке единственной на сегодняшний день в мире детской почты.

Почта работает между лагерями Артека (всего их на территории международного детского центра девять) и осуществляет прием, обработку и доставку пока только трех видов почтовых отправлений – «Открытки-бумеранга», «Письма другу» и «Письма будущему артековцу».

Все три вида почтовых отправлений были разработаны с учетом традиций, сложившихся в Артеке за многие годы. «Открытка-бумеранг» - почтовое отправление, которое проходит все лагеря Артека по очереди и на котором любой желающий может написать свое послание отправителю. Потом открытка возвращается в исходную точку (отсюда и название – «бумеранг») и становится памятным сувениром для артековца.

«Письмо другу» артековец может отправить тому, с кем познакомился по дороге в Артек, но при распределении друзья оказались в разных лагерях и видятся не так часто, как хотелось бы. Эта форма «связи», по мнению сотрудников Артека, наиболее востребована среди детей.

«Письмо будущему артековцу» - давняя и популярная традиция Артека. Дети пишут «секретные послания» тому, кто приедет после них, и в следующей артековской смене будет жить в том же корпусе, в той же комнате, что и автор письма. В письме артековцы делятся с «преемниками» впечатлениями от пребывания в Артеке, разнообразными маленькими хитростями и предлагают стать друзьями по переписке. Теперь такие письма можно будет передать на Почту Артека, а та доставит его адресату в следующей смене.

Все почтовые услуги на территории Артека будут предоставляться бесплатно.

Приемом, обработкой и доставкой почтовых отправлений внутри Артека будут заниматься сами дети – победители тематических конкурсов Почты России, объявленных в середине апреля 2018 года. Первыми почтовыми комиссарами Артека стали девять ребят: Руслан Шарко из Санкт-Петербурга, Алексей Трофимов из Севастополя, Юлия Лукьянова из г. Вышний Волочек Тверской области, Марта Сергеенкова из с. Верхний Мамон Воронежской области, Анна Захарова из г. Кольчугино Владимирской области, Дарья Денисова из Тольятти, Аделина Коломейцева из Москвы, Алия Шагапова из Уфы и София Серебрякова из г.Изобильный Ставропольского края.

Для справки:

В трех конкурсах международного детского центра «Артек» и Почты России, победители которых получают путевки в Артек на смены в течение всего 2018 года, участвуют дети в возрасте от 11 до 17 лет. Они могут выиграть путевку в следующих творческих состязаниях:

Конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в Артек». До 18 июня на конкурс принимаются рукописные творческие работы, отправленные по почте на адрес центрального офиса Почты России: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, ФГУП «Почта России», с обязательной пометкой на конверте «на Конкурс «Почта, я хочу в «Артек».

Конкурс творческих работ «ПостОпочте». До 18 июня на рассмотрение принимаются творческие работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хэштег #постопочте. Прием и оценка работ участников конкурса осуществляется в трех конкурсных номинациях: «О Почте с любовью», «POSTер», «ПочтоВидение».

- номинация «О Почте с любовью» - номинация текстовых работ. В номинации принимаются текстовые сообщения (посты) с рассказами конкурсанта о роли почты в его жизни, о почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется конкурсант, о работниках Почты России, с которыми он знаком лично или общается при посещении отделений почтовой связи и т.д. Формат и стилистика подачи текстового сообщения (поста) определяется конкурсантом;

- номинация «POSTер» - номинация иллюстрированных работ. В номинации принимаются художественно оформленные плакаты о Почте, ее роли в жизни общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить как рекламный, так и декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок работы;

- номинация «ПочтоВидение» - номинация работ в стилистике любительского видео. В номинации принимаются работы, содержащие вокальное выступление конкурсанта с известной широкой аудитории песней на почтовую тематику (с упоминанием почтовых профессий, продуктов, услуг, процессов). Конкурсант вправе дать собственную версию песни, а также оформления конкурсной работы. Размещается полная версия работы.

Конкурс «Одна Почта – одна страна!» Это новый конкурс, который продлится до 10 декабря 2018 года. Каждый месяц в конкурсе разыгрываются бесплатные путевки в Артек. На рассмотрение принимаются творческие фотоработы, отражающие роль Почты в жизни России. Работы могут носить репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяются конкурсантом. Размещается фотоснимок, либо несколько фотоснимков, сделанных автором. Участвуют работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна обязательно содержать хэштег #однапочтаоднастрана!