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В Краснодаре молодой человек подозревается в размещении материалов экстремистского характера в сети Интернет

Вторник, 29 мая 2018 10:51
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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Белореченского района, подозреваемого в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, а также по признаку территориальности (ч.1 ст.282 УК РФ).

По версии следствия, молодой человек, используя мобильный телефон, в период с июня 2015 по февраль 2016 года, находясь в городе Краснодаре, разместил на своей странице одной из социальных сетей фото и аудиоматериалы экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны многочисленному кругу лиц. Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованные материалы содержали высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, а также территориальному признаку. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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