В Сочи мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и сбыте прослушивающего устройства

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый, при помощи мобильного телефона разместил на интернет-ресурсе объявление о продаже технического устройства, которое ранее приобрел сам, указав стоимость товара в размере трех тысяч рублей. Между тем, данный предмет запрещен к свободному обороту на территории Российской Федерации. 23 марта указанного года фигурант незаконно сбыл техническое средство покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками в городе Сочи ПУ УФСБ РФ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю