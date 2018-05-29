Владимир Евланов помог организовать для детей благотворительные дни приема известного целителя Вита Мано

Пять дней в Краснодаре принимал известный целитель Вит Мано. Среди пациентов - дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, нервной системы, аутоиммунными заболеваниями со всего Краснодарского края. Организатором этих встреч выступило Краснодарское Краевое Отделение Международного Общественного Фонда «Российский Фонд Мира», помощь в организации оказал Депутат Государственной Думы Владимир Евланов.

Работа с детьми проходила в конференц-зале одного из отелей Краснодара. Для помощи детям Вит Мано проводил курс так называемого гравитационного массажа, который является собственной разработкой целителя. Вся занятия с маленькими пациентами строилась на безвозмездной основе.

- Я благодарен Владимиру Евланову за приглашение в Краснодар и помощь в организации приема. - рассказал Вит Мано. - Это уже второй раз, когда депутат помогает организовать встречу с детьми. Кроме меня здесь находятся два врача и множество моих волонтеров. С каждым ребенком мы работаем столько, сколько нужно. Есть очень хорошие результаты. Дети начинают ходить - те, которые в прошлый мой приезд лежали.

Вит Мано считает, что в основе лечения большинства заболеваний лежит организация правильного режима дня, физических нагрузок и питания. Вит Мано проводит свои семинары по всему миру. Но на юге России он бывает часто, ежегодно проводит семинары на побережье Черного моря.