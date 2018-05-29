Ежегодная проверка ОНФ вновь выявила нарушения в организации безопасности в парках аттракционов Краснодарского края

В преддверии Международного дня защиты детей региональная рабочая группа ОНФ «Социальная справедливость» подвела промежуточные итоги ежегодного мониторинга организации безопасности на детских аттракционах Краснодарского края. Список выявленных нарушения направлен в Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края.

Перед началом летнего сезона прошлого, 2017 года, по результатам проведенного мониторинга ОНФ к вопросу о безопасности детских аттракционов в крае подключилась Прокуратура Краснодарского края. Была проведена внеплановая проверка, которая подтвердила более 100 нарушений. В этом году актив народного фронта так же запустил мониторинг. На сегодня проверено 8 парков развлечений, 70 детских аттракционов в 6 муниципальных образованиях Краснодарского края: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ейске, Горячем Ключе и Новокубанске. Не смотря на комплексную проверку и предписания краевой прокуратуры, некоторые предприниматели так и не выполнили свои обязательства по организации безопасности.

В Новороссийске мониторинг проводился в конце апреля, аттракционы уже работали. Общественники, выйдя на место, констатировали, что ни одно нарушение не было исправлено с прошлого года, а их было зафиксировано порядка 48 – это отсутствие ремней безопасности, ржавчина на механизмах, узкие безопасные выходы, отсутствие инструкций и отсутствие на месте операторов после запуска аттракциона.

«Уже в майские праздники в одном из парков Новороссийска произошло ЧП – новое колесо обозрения во время своей работы с пассажирами в кабинах, вдруг дало сбой – колесо начало двигаться в обратном направлении с сильной скоростью. Данная информация попала в СМИ. После инцидента, актив ОНФ провел повторный мониторинг уже со средствами массовой информации. И только после такого резонанса, мы увидели, что все нарушения были полностью устранены», - поделился активист ОНФ в городе-герое Новороссийск Андрей Мершиев.

Остальные парки развлечений значительно улучили свои показатели, однако недочеты все таки выявлены. В Новокубанске осмотрено 10 аттракционов и не определено ни одного нарушения, в Сочи проверено 25 аттракционов и на большинстве из них операторы работают сразу на нескольких каруселях, в Горячем ключе недочет определен на одном из 7 аттракционов – ржавые цепи и необходимость окрашивания корпуса, в Ейске – один из лидеров замечаний прошлого года, в этом году показал положительный результат. Был неверно закреплён надувной аттракцион, однако его перетянули сразу же на глазах у активистов. В Краснодаре, в парке «Солнечный остров», выявлено несоблюдение возрастного контроля на одном аттракционе и ржавчина, все остальные 6 осмотренных в удовлетворительном состоянии. Однако, в парке «Чистяковская роща» Краснодара было зафиксировано систематичное не соблюдение возрастного контроля, два аттракциона заметно покрыты ржавчиной, как на механизме, так и на корпусе, что тоже не безопасно.

«Небрежное отношение к мерам безопасности, отсутствие внутреннего контроля, запуск детских аттракционов без надлежащей проверки - основные причины, побуждающие наш актив совершать ежегодные общественные рейды в парки аттракционов с целью выявить и предотвратить нарушения. Из года в год у отдельных собственников парков развлечений выявляются одни и те же замечания по содержанию техники, не проводится своевременное техническое обслуживание машин и механизмов, операторы не соблюдают инструкции безопасности, запрещающие оставлять без присмотра работающие аттракционы. Мы отмечали случаи, когда собственник экономит на персонале, нанимая по одному оператору на несколько аттракционов и уже этим понуждает работника нарушать инструкции, «бегая» от одного работающего аттракциона к другому. Вместе с тем, все это снижает безопасность детских развлечений. Необходимо исправить ситуацию и не допустить, чтобы чужая халатность или жадность причинила вред нашим детям. Поэтому, как и в предыдущие годы, ОНФ будет передавать все серьезные нарушения в прокуратуру для немедленного реагирования и наказания виновных». - подчеркнула руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Мониторинг будет продолжен, ведь не все аттракционы были запущены в работу весной.