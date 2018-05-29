История хранительницы Поднавислы Аршалуйс Ханжиян оживет на киноэкране

30 мая в 14.00 в ТО «Перекресток» состоится премьера фильма о героической женщине.

«Народный» фильм о «несущей свет» - так переводится имя Аршалуйс, был снят весной этого года кинокомпанией документально-игрового кино «HAYK». Самим съемкам предшествовала длительная подготовка: помимо съемок натуры и отбора документальной хроники предстояло провести тщательный подбор актеров. Роль Аршалуйс в картине в разные периоды ее жизни сыграли сразу три актрисы. А всего в съемках задействовали более 40 человек, включая артистов из Нальчика, Ростова, Туапсе, съемочную группу и массовку.

В ходе съемок был воссоздан военный госпиталь, доставлены оружие и техника времен Великой Отечественной войны, из Туапсе привезли целый табун лошадей. Аутентичный реквизит, военная форма и мастерство игры актеров позволило создать подлинную историю хранительницы Поднавислы. Показ фильма «Аршалуйс» в Горячем Ключе пройдет 30 мая в творческом объединении «Перекресток». Начало – в 14.00. Познакомиться с историей жизни и подвига героической женщины приглашаются все жители и гости Горячего Ключа. Вход – свободный.

Аршалуйс Ханжиян – почетная жительница Горячего Ключа и героиня войны. Во время Великой отечественной она ухаживала за ранеными солдатами. До конца своих дней Аршалуйс охраняла покой погибших воинов. Об этом ее подвиге знает вся Кубань. В 1997 году ЮНЕСКО признало Аршалуйс Кеворковну «Женщиной 1997 года» в номинации «Жизнь – судьба».