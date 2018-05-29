От родительского долга не скрыться

Неплательщице алиментов из Каневского района Краснодарского края не удалось скрыться от судебных приставов. Нерадивая мать задолжала, ни много ни мало, 257 тысяч рублей на содержание собственного ребенка. Как это часто бывает, добровольно платить гражданка не хотела. Более того, женщина решила поиграть «в прятки» с судебными приставами, что в конечном итоге лишь усугубило её и без того незавидное положение.

В рамках заведенного в Каневском районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю разыскного дела был осуществлен целый ряд мероприятий. Причем, работники Службы действовали в тесном сотрудничестве с представителями органов внутренних дел. В результате совместных оперативных мероприятий местонахождение неплательщицы алиментов было установлено.

Безответственная мать, мягко говоря, была удивлена, увидев на пороге людей в погонах. Ей под роспись были вручены официальные требования судебного пристава, а также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В настоящий момент производятся действия по взысканию задолженности по алиментам.