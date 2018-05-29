В Краснодаре определили лучших судебных приставов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса на звания: «Лучший судебный пристав-исполнитель», «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск», «Лучший дознаватель» и «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Работники Управления со всего края боролись за право быть лучшими. Конкурсной комиссии предстояло сделать действительно непростой выбор. При определении победителей основное внимание уделялось показателям работы за последний год. Окончательное решение принималось по итогам тестирования, проходившего в актовом зале Управления на улице Красная, 22 краевого центра.

Комиссия тщательно оценивала профессиональную подготовленность и результаты служебной деятельности участников. Учитывались все мало-мальски значимые нюансы. Конкурсную комиссию возглавил заместитель главного судебного пристава Краснодарского края В.Ю. Барабанщиков а вошли в нее начальники профильных отделов аппарата Управления.

В результате, в номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель» первое место заняла судебный пристав-исполнитель Армавирского городского отдела судебных приставов Терновская Диана Михайловна;

2 место – судебный пристав-исполнитель Туапсинского районного отдела судебных приставов Аракелова Такуи Эдуардовна;

3 место – судебный пристав-исполнитель Ейского районного отдела судебных приставов Шураева Галина Васильевна.



В номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск»:

1 место – судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, Калининского районного отдела судебных приставов Кичкарь Евгений Анатольевич;

2 место – судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, Армавирского городского отдела судебных приставов Бдоян Артур Левонович;

3 место – судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, отдела судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину Пеплова Анна Андреевна.



В номинации «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов»:

1 место – судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину Дудник Виктор Владимирович;

2 место – судебный пристав по ОУПДС Курганинского районного отдела судебных приставов Кожеуров Денис Владимирович;

3 место – судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину Кирпанев Сергей Валерьевич.



В номинации «Лучший дознаватель»:

1 место – дознаватель Славянского городского отдела судебных приставов Караченцева Наталья Сергеевна;

2 место – дознаватель Калининского районного отдела судебных приставов Савельева Алена Александровна;

3 место – дознаватель Армавирского городского отдела судебных приставов Хачатурова Соня Ашотовна.

Как и большинство ведомственных конкурсов ФССП России, данное соревнование разделено на несколько уровней. Победителям регионального этапа предстоит отстаивать свое звание лучших из лучших на уровне Южного Федерального округа, а затем и в Москве.