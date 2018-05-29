Встреча поколений в университете МВД

Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели встречу с курсантами Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В важнейшем деле воспитания молодежи объединили свои усилия Председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Д.Н. Лозовский и председатель Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов» В.А. Бабелюк.

Также в семинаре на тему «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие» приняла участие преподаватель кафедры уголовного процесса майор полиции Алина Норец.

Особый интерес курсантов вызвала лекция В.А. Бабелюка. У Виктора Алексеевича за плечами огромный жизненный опыт. Более 20 лет он прослужил в органах внутренних дел, и пришел в Службу судебных приставов с первого дня ее существования как самостоятельного ведомства в структуре государственной власти Российской Федерации. После выхода на пенсию он возглавил Совет ветеранов Управления, а позже – Региональное отделение «Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов».

Как человек, прошедший на своем жизненном пути самые различные должности в правоохранительных органах, Виктор Алексеевич является неисчерпаемым источником практических знаний.

Он с удовольствием отвечал на вопросы курсантов, рассказывал о системе работы правоохранительных органов в советское время, а затем – и в Российской Федерации, а также о становлении и работе службы судебных приставов. Курсанты узнали о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов с Министерством внутренних дел, в частности, содействии в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, совместных рейдовых мероприятиях, выдворении за пределы Российской Федерации нелегальных мигрантов и т.д.

По окончании семинара все его участники выразили уверенность в необходимости проведения дальнейших встреч.