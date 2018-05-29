В Краснодаре суд оштрафовал главного инженера предприятия за нарушения требований охраны труда

Собранные следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Мураду Сулейманову - главному инженеру ООО «Фаворит М». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2018 года, Сулейманов, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, являясь ответственным за безопасное производство работ на высоте, дал устное указание специалистам по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования ООО «Фаворит М» произвести обслуживание наружных блоков кондиционеров, установленных на фасаде здания вокзала станции Адлер города Сочи. Так, 16 февраля 2018 года, при выполнении вышеуказанного поручения, один из специалистов, без использования страховочной системы, при спуске с вышки сорвался с высоты более 5 метров, получив при этом множественные повреждения тела. Мужчина был незамедлительно доставлен в больницу, где в тот же день скончался.

Приговором Аддлерского районного суда города Сочи Мураду Сулейманову назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей Приговор вступил в законную силу.