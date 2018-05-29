В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя края за дачу взятки сотруднику полиции

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека 1997 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, 28 марта 2018 года, подозреваемый, находясь в служебном кабинете линейного отдела МВД России на станции Кавказская, расположенного в городе Кропоткин Краснодарского края, передал сотруднику полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей, за прекращение проверочных мероприятий и не привлечение его к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление – хищение верхнего строения железнодорожного пути. Сотрудник полиции от взятки отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан