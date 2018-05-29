По инициативе Владимира Евланов на базе краснодарского местного отделения «Единой России» организуют клуб предпринимателей

Это объединение поможет в обсуждении возможных законодательных инициатив для стимулирования развития бизнеса на муниципальном уровне. Такое решение принято на встрече депутата Госдумы с активом «Единой России». Она состоялась в рамках очередной региональной недели 28 мая.

Во встрече приняли участие заместитель секретаря краснодарского местного отделения партии, заместитель председателя Гордумы Краснодара Владимир Недилько, члены актива местного отделения «Единой России», представители первичных партийных организаций.

Главной темой заседания стало обсуждение основных положений указа президента о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года, который уже назвали «майским указом». Документ, который Владимир Путин подписал 7 мая в день своей инаугурации, определяет важнейшие ориентиры развития страны на ближайшие годы.

— Глава государства поставил перед Правительством важные задачи по борьбе с бедностью, поддержке отечественной промышленности и сельского хозяйства, развитию здравоохранения, образования, улучшению жилищных условий. Их выполнение должно привести к прорыву в научно-техническом и социально-экономическом развитии страны, увеличению численности населения и общему повышению уровня жизни россиян. Предстоит большая работа, и парламентский корпус приложит все усилия для того, чтобы задачи, поставленные президентом, выполнялись, — сказал Владимир Евланов.

Как отметил депутат, выполнение президентских инициатив должно обеспечить «вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира». Повышение продолжительности жизни планируется довести до 78 лет, уровень бедности — снизить в два раза. Президент обозначил основные задачи в таких сферах как демография, здравоохранение, образование, экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, производительность труда и занятость, наука и культура, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт.

Как члена комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов отдельно затронул вопросы развития экономики.

— Считаю, что экономика именно на муниципальном уровне имеет большие ресурсы. Я вижу, что сегодня в зале, в числе представителей местного актива партии, много молодежи. Среди вас есть те, кто ведет предпринимательскую деятельность. Предлагаю организовать нам с вами отдельное рабочее совещание, на котором вы выступите с идеями или конкретными предложениями по развитию муниципальной экономики, — добавил парламентарий.

По предложению Владимира Евланов на базе Краснодарского актива «Единой России» будет организован клуб предпринимателей, участники которого смогли бы ежемесячно в рамках региональных недель обсуждать вопросы развития экономики муниципалитетов.

Также на заседании состоялось торжественное вручение партийных билетов новым представителям актива партии.